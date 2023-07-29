29 Июля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

"Собор" украинских раскольников призвал Фанар "лишить престола" патриарха Кирилла

"Поместный собор" украинских раскольников призвал главу Фанара патриарха Варфоломея "лишить престола и осудить" патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также "еретическое учение о Русском Мире". Об этой просьбе говорится в опубликованном письме раскольников, направленном Варфоломею.
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Письмо выдержано в духе абсолютной лояльности и благодарности Фанару. В нем содержится обвинение митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в неканоничности, так как лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний назван "единственным каноническим иерархом на киевском престоле" (который, к слову, никогда не имел даже канонического рукоположения во священника). УПЦ названа пребывающей в "российской неканонической юрисдикции".

При этом раскольники заявляют о готовности к объединению с Церковью "без выдвижения предварительных условий", то есть фактически на своих условиях.

Интересно, что идея Русского Мира не была и не является основанием РПЦ, получившей автокефалию еще в XVI веке, в то время как именно политическая идеология украинского национализма лежала в основании идеи украинской церковной самостийности. Именно по причине формальной независимости Украины и "агрессии России" Варфоломей в 2018 году издал свой томос о признании раскольников церковью. Предлогом стали политические мотивы, а не церковные каноны.

В то же время идея Москвы - Третьего Рима, которая не является догматическим учением Церкви, была историческим основанием дарования РПЦ автокефалии во главе с патриархом. Так, в Уложенной грамоте 1589 года Константинопольского патриарха Иеремии II Траноса написано: "Понежъ убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, иже есть Костянтинополь, агарянскими внуцы от безбожных турок обладаем; твое же, о благочестивый царю, Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христианех". То есть идея духовного первенства РПЦ с XV века в православии зафиксирована в важнейшем церковном документе.

Теги: Фанар, РПЦ, украина, раскол, церковь, патриарх Кирилл


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