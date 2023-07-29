ВСУ попытались уничтожить железную дорогу между Херсонщиной и Крымом, - Сальдо

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow

Все ракеты сбиты системой ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для "мирных целей", незначительно повредили будку обходчика и контактную линию.

К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой", - написал Сальдо в своем telegram-канале

Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру.

"Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает, что киевский режим — террористическая организация, которая существовать не должна. И не будет", - написал Сальдо.