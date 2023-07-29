В Таганроге открыта "горяча линия" для пострадавших из-за атаки на город

Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил о том, что в городе работает "горячая линия" для тех, кто пострадал от атаки ВСУ на город. По всем вопросам можно обращаться по телефону (8634) 43-12-09.

Комиссия по обследованию домов продолжает свою работу. В администрации города организована горячая линия для пострадавших, сообщил Фатеев в своем telegram-канале.

Напомним, удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт".