29 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Замглавы Архангельска вменили получение взятки и задержали

Замглавы Архангельска и заместителя директора организации, учредителем которой является администрация этого города, заподозрили в получении взятки.

По версии управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, два года подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации 150 тыс. руб. Речь в "соглашении" шла о предпринимательской деятельности того, кто давал деньги, на полигоне твердых бытовых отходов, что на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительной информации, чиновник и замдиректора организации "заработали" 3,5 млн руб.

Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области. Идут обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Теги: Архангельск, замглавы, взятка


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