Россиянам запретили оформлять золотые паспорта ЕС: что делать?

29 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России За рубежом
Фото: фото из открытых источников

Россиянам запретили оформлять золотые паспорта ЕС: что делать?

В последнее время в Европе произошли значительные изменения в отношении так называемых "золотых паспортов" - гражданства, получаемого в обмен на крупные инвестиции. В частности, российским гражданам было запрещено оформлять эти паспорта.

В марте 2022 года Европарламент в Страсбурге проголосовал за то, чтобы страны ЕС перестали продавать свое гражданство выходцам из третьих стран, включая Россию. Это решение было принято в контексте общего ужесточения политики ЕС в отношении России.

коллаж, паспорта, ес(2023)|Фото: фото из открытых источников

В мае 2023 года страны Евросоюза начали отбирать у россиян "золотые паспорта". Также Еврокомиссия призвала аннулировать "золотые виды на жительство", выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС.

В конце февраля 2022 года стало известно, что ЕС планирует отказаться от выдачи "золотых паспортов" гражданам РФ и членам их семей. Это решение было принято в рамках общей политики ЕС по ужесточению санкций против России.

Эти изменения вызвали много обсуждений и споров, так как "золотые паспорта" были популярным способом для богатых россиян получить гражданство ЕС и все связанные с этим преимущества. Однако критики этой практики утверждают, что она позволяет богатым людям обходить обычные иммиграционные процедуры и может способствовать отмыванию денег и другим незаконным действиям.

Гражданство ЕС для россиян в 2023 году: какие варианты пока работают?

В 2023 году россиянам доступны несколько вариантов получения гражданства ЕС, несмотря на ужесточение политики в отношении "золотых паспортов". Основные из них - стандартная натурализация и репатриация.

Стандартная натурализация

Стандартный процесс натурализации включает в себя получение визы в ЕС, затем ВНЖ в ЕС, далее выдаётся документ ПМЖ в ЕС, и в конце процесса - получение паспорта ЕС. Этот процесс может быть длительным и требует от кандидата выполнения ряда условий, таких как знание языка страны, наличие законного источника дохода и проживание в стране в течение определенного периода времени.

коллаж, страны ес, лп(2023)|Фото: фото из открытых источников

Репатриация

Однако, существует и другой, более привлекательный вариант - репатриация в ЕС. Это процесс, при котором граждане, имеющие корни в определенной стране, могут получить гражданство этой страны. Например, оформление гражданства Румынии по репатриации является одним из самых быстрых способов получения гражданства ЕС.

Преимущество репатриации заключается в том, что она обычно не требует от кандидата длительного проживания в стране или в совершенстве знания государственного языка. Это делает репатриацию более доступной и привлекательной для многих людей, ищущих гражданство ЕС.

Важно отметить, что каждая страна ЕС имеет свои собственные правила и условия для репатриации, поэтому перед началом процесса необходимо тщательно изучить требования и процедуры конкретной страны.

Теги: репатриация, стандартная натурализация, страны ес, паспорта, гражданство, еврокомиссия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети