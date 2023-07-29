Россиянам запретили оформлять золотые паспорта ЕС: что делать?

В последнее время в Европе произошли значительные изменения в отношении так называемых "золотых паспортов" - гражданства, получаемого в обмен на крупные инвестиции. В частности, российским гражданам было запрещено оформлять эти паспорта.

В марте 2022 года Европарламент в Страсбурге проголосовал за то, чтобы страны ЕС перестали продавать свое гражданство выходцам из третьих стран, включая Россию. Это решение было принято в контексте общего ужесточения политики ЕС в отношении России.

В мае 2023 года страны Евросоюза начали отбирать у россиян "золотые паспорта". Также Еврокомиссия призвала аннулировать "золотые виды на жительство", выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС.

В конце февраля 2022 года стало известно, что ЕС планирует отказаться от выдачи "золотых паспортов" гражданам РФ и членам их семей. Это решение было принято в рамках общей политики ЕС по ужесточению санкций против России.

Эти изменения вызвали много обсуждений и споров, так как "золотые паспорта" были популярным способом для богатых россиян получить гражданство ЕС и все связанные с этим преимущества. Однако критики этой практики утверждают, что она позволяет богатым людям обходить обычные иммиграционные процедуры и может способствовать отмыванию денег и другим незаконным действиям.

Гражданство ЕС для россиян в 2023 году: какие варианты пока работают?

В 2023 году россиянам доступны несколько вариантов получения гражданства ЕС, несмотря на ужесточение политики в отношении "золотых паспортов". Основные из них - стандартная натурализация и репатриация.

Стандартная натурализация

Стандартный процесс натурализации включает в себя получение визы в ЕС, затем ВНЖ в ЕС, далее выдаётся документ ПМЖ в ЕС, и в конце процесса - получение паспорта ЕС. Этот процесс может быть длительным и требует от кандидата выполнения ряда условий, таких как знание языка страны, наличие законного источника дохода и проживание в стране в течение определенного периода времени.

Репатриация

Однако, существует и другой, более привлекательный вариант - репатриация в ЕС. Это процесс, при котором граждане, имеющие корни в определенной стране, могут получить гражданство этой страны. Например, оформление гражданства Румынии по репатриации является одним из самых быстрых способов получения гражданства ЕС.

Преимущество репатриации заключается в том, что она обычно не требует от кандидата длительного проживания в стране или в совершенстве знания государственного языка. Это делает репатриацию более доступной и привлекательной для многих людей, ищущих гражданство ЕС.

Важно отметить, что каждая страна ЕС имеет свои собственные правила и условия для репатриации, поэтому перед началом процесса необходимо тщательно изучить требования и процедуры конкретной страны.