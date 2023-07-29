29 Июля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Самарская область
Фото: Накануне.RU

Арестован предполагаемый организатор диверсии на Куйбышевском НПЗ

Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца Сергея Окрушко, задержанного по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Решение приняла судья Светлана Теплова, пишет ТАСС.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале сообщил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре 28 июля произошел взрыв.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", - написал Хинштейн.

Позже депутат сообщил, что благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины. По факту взрыва на возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", уточнил Хинштейн. Окружко признал вину.

Теги: Светлана Теплова, судья, КНПЗ, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод


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Ранее 29.07.2023 11:58 Мск Признал вину предполагаемый организатор диверсии на Куйбышевском НПЗ

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