29 Июля 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

Выросло количество рабочих, пострадавших от отравления в Красногорске

В подмосковном Красногорске выросло количество пострадавших от отравления рабочих. По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, за медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован.

Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается.

Напомним, по предварительным данным, вечером 28 июля госпитализированы работники предприятия, расположенного в этом подмосковном городе. Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Прокуратура говорила о 29 пострадавших.

Теги: Отравление, предприятие, прокуратура, Красногорск


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2023 11:30 Мск В Подмосковье отравились 29 рабочих

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