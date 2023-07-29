Медведев пожелал МУС "скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия"

29 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев пожелал МУС "скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что "судьи убогого международного уголовного суда (МУС) продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России". По словам экс-главы государства, в очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений.

"В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нем не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", - написал Медведев в объемном посте в своем telegram-канале.

По словам Медведева, в соответствии с Венской конвенцией 1969 г., если в договоре предусмотрены обязанности для третьих государств, то необходимо ясное и явно выраженное согласие этих стран выполнять такие обязанности. Россия же не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать.

"Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", - написал Медведев.

Он написал также, что совсем недавно отличился "деменционный дед Байден".

"Именно он – больной сутенер, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости. Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине. Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных", написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, ордеры, прокуроры, процессы против России – забавы врагов РФ, которыми они развлекают себя от бессилия.

"Надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать. Casus belli", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, международный уголовный суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети