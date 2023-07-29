Медведев пожелал МУС "скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что "судьи убогого международного уголовного суда (МУС) продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России". По словам экс-главы государства, в очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений.

"В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нем не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", - написал Медведев в объемном посте в своем telegram-канале.

По словам Медведева, в соответствии с Венской конвенцией 1969 г., если в договоре предусмотрены обязанности для третьих государств, то необходимо ясное и явно выраженное согласие этих стран выполнять такие обязанности. Россия же не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать.

"Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", - написал Медведев.

Он написал также, что совсем недавно отличился "деменционный дед Байден".

"Именно он – больной сутенер, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости. Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине. Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных", написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, ордеры, прокуроры, процессы против России – забавы врагов РФ, которыми они развлекают себя от бессилия.

"Надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать. Casus belli", - написал Медведев.