29 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство России запретило вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 г. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщает Правительство в своем telegram-канале.

Теги: Правительство России, зерно, экспорт


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