В Подмосковье отравились 29 рабочих

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за отравления работников предприятия в Красногорске. По предварительным данным, вечером 28 июля госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в этом подмосковном городе.

Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приёма пищи в рабочей столовой. Предстоит выяснить, как такое могло произойти, сообщает в своем telegram-канале прокуратура Московской области.

По данным ГСУ СКР по Московской области, возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".