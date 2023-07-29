Москалькова обратилась в ООН из-за атаки на Таганрог

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полагает, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России, подвергающие риску гражданское население – тактика, бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима. Так она оценила произошедшее в Таганроге.

В своем telegram-канале Москалькова сообщила, что в связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований.

Напомним, удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт".