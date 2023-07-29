В Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе стали тестировать инновации для комфортной городской среды. Детали он привел на своей странице "ВКонтакте".

"Умные" скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъемов для зарядки гаджетов. Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и дает растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива.

В вертикальных садах воссоздали природный принцип питания растений от грунтовых вод, поэтому их можно сделать в любом помещении. Эти разработки российских стартапов уже пробуют в двух школах города в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы.