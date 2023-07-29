Зеленскому предрекли "выбор из двух плохих вариантов" после провала контрнаступления

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что после провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов.

По мнению Рихтера, Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации, приводит РИА Новости фрагмент статьи разведчика для Consortium News.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций африканских государств сделал различные заявления о конфликте на Украине.

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, Россия со своей стороны сделала все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем, подписав, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнили из этих договоренностей при поддержке Запада ничего. Позже РФ была вынуждена признать независимость отдельных территорий, восемь лет до этого пытаясь добиться мирного урегулирования.

"Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи – все в рамках Устава ООН – и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Никаких нарушений Устава ООН здесь нет", - сказал президент России.