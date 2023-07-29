После атаки на Таганрог госпитализированы 10 пострадавших

Губернатор Ростовской области Василий Голубев новые даныне о последствиях атаки на Таганрог.

Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы (девять – в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом, сейчас он находится в послеоперационной палате). Утром один человек выписан. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты.

На месте проводят следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно, сообщил Голубев в своем telegram-канале.

Напомним, удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт".