Моор поздравил Тюмень с Днем города

В честь 437-летия Тюмени в городе открыты тематические выставки о городе. В программе – выступление профессиональных артистов и вокалистов. Вечером даст концерт группа "Любэ". На площади 400-летия Тюмени дан старт празднованию Дня города. Жителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Все мы любим наш город, считаем его самым лучшим на Земле. Здесь живут люди особой закалки: работящие, умные, добрые. Наши предки были отличными мастерами, щедрыми меценатами, строящими школы и больницы, храмы и библиотеки, они были доблестными воинами и настоящими тружениками. Замечательно, что характер тюменцев остается прежним. Пусть и в дальнейшем наш город растет, развивается и с каждым годом становится все лучше", - цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области.

Программа Дня города обширна. Например, на центральной площади города пройдут уроки по русскому танцу, аргентинскому танго, лезгинке, бачате, балету, вальсу, хип-хопу, брейку. В 19.30 состоится гала-концерт.

Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук, говоря о проходящем сегодня Дне города, сообщил, что праздник начинался с утренней пробежки. По его словам, сотни тюменцев пришли в экопарк "Затюменский", чтобы зарядиться энергией и по-спортивному весело начать праздничный день.

"Мы не стремились установить рекорды субботнего дня, но ощущение, что сегодня, в честь 437-го дня рождения Тюмени, на пробежку вышли все сторонники здорового образа жизни города. "5 верст" бежали мои коллеги из администрации, известные спортсмены и ветераны спорта, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты", - написал Кузарук в своем telegram-канале.

В 22.00 будет праздничный салют, уточнил Кухарук.