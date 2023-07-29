Моор поздравил Тюмень с Днем города

29 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор поздравил Тюмень с Днем города

В честь 437-летия Тюмени в городе открыты тематические выставки о городе. В программе – выступление профессиональных артистов и вокалистов. Вечером даст концерт группа "Любэ". На площади 400-летия Тюмени дан старт празднованию Дня города. Жителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Все мы любим наш город, считаем его самым лучшим на Земле. Здесь живут люди особой закалки: работящие, умные, добрые. Наши предки были отличными мастерами, щедрыми меценатами, строящими школы и больницы, храмы и библиотеки, они были доблестными воинами и настоящими тружениками. Замечательно, что характер тюменцев остается прежним. Пусть и в дальнейшем наш город растет, развивается и с каждым годом становится все лучше", - цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области.

Программа Дня города обширна. Например, на центральной площади города пройдут уроки по русскому танцу, аргентинскому танго, лезгинке, бачате, балету, вальсу, хип-хопу, брейку. В 19.30 состоится гала-концерт.

Площадь 400-летия Тюмени(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук, говоря о проходящем сегодня Дне города, сообщил, что праздник начинался с утренней пробежки. По его словам, сотни тюменцев пришли в экопарк "Затюменский", чтобы зарядиться энергией и по-спортивному весело начать праздничный день.

"Мы не стремились установить рекорды субботнего дня, но ощущение, что сегодня, в честь 437-го дня рождения Тюмени, на пробежку вышли все сторонники здорового образа жизни города. "5 верст" бежали мои коллеги из администрации, известные спортсмены и ветераны спорта, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты", - написал Кузарук в своем telegram-канале.

В 22.00 будет праздничный салют, уточнил Кухарук.

Теги: Тюмень, день города, Александр Моор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2023 09:23 Мск Сотрудники мэрии Тюмени в День города отправились на забег

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети