Совет Федерации одобрил закон о слежке за семьями с приемными детьми

Совет Федерации одобрил поправки в закон о госбанке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, который 20 июля оперативно приняла Госдума (днем ранее прошло второе чтение).

Согласно закону, уточняется перечень информации, вносимой в банк данных о детях-сиротах. Он предназначен в том числе для предоставления органам опеки документированной информации об условиях жизни и воспитания таких детей. В досье должна быть включена информация об эмоциональном и физическом развитии ребенка, его взаимоотношениях в семье и о соблюдении опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного. Информация будет содержаться в "Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере". Сообщается, что это позволит улучшить оказание социальной помощи и вообще условия жизни детей-сирот.

"Закон будет способствовать систематизации ведения банка данных о детях и использования содержащейся в нем информации. Он исключает дублирование информации в государственных информационных системах, обеспечивает прозрачность, а следовательно, повышает эффективность защиты прав детей. Кроме того, появляется дополнительная возможность контроля за деятельностью органов опеки и попечительства", — сказала член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

Закон носит ювенальный характер и усиливает слежку за семьями, отмечает организация "Общественный уполномоченный по защите семьи". Он существенно и безосновательно расширяет перечень информации о частной жизни граждан, размещаемой в этом госбанке данных. Теперь будет вноситься новая категория данных, включая информацию весьма чувствительного характера: "об оценке жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего подопечного по месту жительства" и "о состоянии здоровья ребенка, его эмоциональном и физическом развитии, взаимоотношениях в семье". Причем это касается в том числе случаев опеки родственников, включая близких (бабушки, дедушки, совершеннолетние сестры, братья).

Данные о частной жизни опекунских семей попадут в банк данных вне зависимости от согласия граждан, что прямо противоречит Конституции РФ, запрещающей сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. То есть закон фактически отменяется конституционное положение о неприкосновенности частной жизни, внося эту информацию в централизованный цифровой реестр без согласия семьи.

Важно, что принятый закон изменяет цели федерального закона "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (в который и вносятся изменения), предполагающем, что банк данных вносится информация только в отношении детей, которые только нуждаются в устройстве в семьи. А основанием для прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, является устройство ребенка на воспитание в семью (статья 9). Поправки же предполагают внесение в банк данных информации обо всей жизни опекаемого ребенка и его семьи вплоть до совершеннолетия. А органы опеки смогут отобрать ребенка, если посчитают это нужным. Подобный произвол опеки закреплен также в статье 77 Семейного кодекса.