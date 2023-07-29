Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций африканских государств сделал различные заявления о конфликте на Украине. Разговор состоялся вечером 28 июля в Санкт-Петербурге.

"Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам Путина, проблема возникла не вчера, была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации, для нанесения ущерба российским позициям в мире да и для подрыва нашей государственности.

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН", - сказал Путин.

По его словам, Россия со своей стороны сделала все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем, подписав, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнили из этих договоренностей при поддержке Запада ничего. Позже РФ была вынуждена признать независимость отдельных территорий, восемь лет до этого пытаясь добиться мирного урегулирования.

"Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи – все в рамках Устава ООН – и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Никаких нарушений Устава ООН здесь нет", - сказал президент России.