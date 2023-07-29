Немецкий генерал назвал главную сложность контрнаступления ВСУ

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, координирующий военную помощь Украине в Германии, полагает, что украинские военные в ходе контрнаступления вынуждены отрабатывать каждый метр территории, проводя разминирование.

По его словам, украинским военным специалистам приходиться ползать на животе по минным полям и обезвреживать одну мину за другой, пишет РБК. Фрейдинг уточнил, что многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.

Напомним, ранее выяснилось, что ВСУ активизировали боевые действия, основные из них были сконцентрированы на запорожском направлении, заявил президент России Владимир Путин.

"Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха", - сказал президент России.

По словам Путина, в последней атаке ВСУ потеряли более 200 человек, потери РФ были в 10 раз меньше.

"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Он отброшен с большими потерями. 39 единиц [техники], включая 26 танков были уничтожены. Потери — до 200 человек. Без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в десятки раз", - заявил глава государства.