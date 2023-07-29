Сотрудники мэрии Тюмени в День города отправились на забег

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, говоря о проходящем сегодня Дне города, сообщил, что праздник начинался с утренней пробежки. По его словам, сотни тюменцев пришли в экопарк "Затюменский", чтобы зарядиться энергией и по-спортивному весело начать праздничный день.

"Мы не стремились установить рекорды субботнего дня, но ощущение, что сегодня, в честь 437-го дня рождения Тюмени, на пробежку вышли все сторонники здорового образа жизни города. "5 верст" бежали мои коллеги из администрации, известные спортсмены и ветераны спорта, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты", - написал Кузарук в своем telegram-канале.

Яркий спортивный праздник развернется во всю мощь на набережной, а в 22.00 будет праздничный салют, уточнил Кухарук.