СКР счет терактом атаку на Таганрог

Из-за атаки украинской стороны на Таганрог возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". По данным СКР, 28 июля вооруженные формирования Украины атаковали город с помощью ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства.

Ранены 13 мирных жителей, поврежден ряд домов и административные здания. В ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.