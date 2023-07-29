В США прокомментировали обстрел Таганрога

В США прокомментировали обстрел Таганрога, передает корреспондент Накануне.RU.

В Белом доме сделали официальное заявление, согласно которому штаты не поощряют нанесение ударов по территории РФ и не содействуют им.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести, всего пострадавших - 15. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, возгорания нет, сообщает ростовское управление МЧС. На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

Было выпущено две ракеты, вторую удалось сбить в воздухе, ее обломки упали на территории города, не нанеся существенного ущерба. Мэр Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в районе взрыва вводится режим ЧС. В МИД РФ назвали произошедшее терактом и заявили о праве России на ответный удар.

В дипломатическом ведомстве ранее неоднократно отмечали, что США и их союзники активно накачивали Украину оружием, которое киевский режим применяет против мирного населения, а потому эти государства являются соучастниками преступлений киевского режима и должны за них ответить.