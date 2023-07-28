Путин еще раз подтвердил готовность бесплатной поставки зерна странам Африки

Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил готовность бесплатных поставок африканским странам зерна. Об этом говорится в совместном заявлении российского лидера и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани по итогам саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры как на контрактной основе, так и безвозмездно", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также страны намерены нарастить торговлю, перейти на национальные валюты, включая рубль, увеличить экспорт российской промышленной продукции, включая машины, автомобили, оборудование, химикаты и удобрения.

Кроме того, Россия будет оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях.

Помимо прочего, в ходе саммита достигнуто взаимопонимание о важности активизации культурных, научных, образовательных, спортивных, туристических, молодежных и других гуманитарных обменов. И здесь Россия также многое предлагает африканским друзьям и коллегам. Будет продолжено сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, увеличено число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. В африканских странах будут создаваться филиалы ведущих российских вузов, средние школы, в том числе с преподаванием ряда предметов на русском языке.

Россия поможет Африке и в вопросах укрепления системы здравоохранения. Запускается масштабная программа помощи в борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд руб.