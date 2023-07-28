Путин еще раз подтвердил готовность бесплатной поставки зерна странам Африки

29 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия В России
Фото: Донат Сорокин, ТАСС

Путин еще раз подтвердил готовность бесплатной поставки зерна странам Африки

Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил готовность бесплатных поставок африканским странам зерна. Об этом говорится в совместном заявлении российского лидера и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани по итогам саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры как на контрактной основе, так и безвозмездно", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также страны намерены нарастить торговлю, перейти на национальные валюты, включая рубль, увеличить экспорт российской промышленной продукции, включая машины, автомобили, оборудование, химикаты и удобрения.

Кроме того, Россия будет оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях.

Помимо прочего, в ходе саммита достигнуто взаимопонимание о важности активизации культурных, научных, образовательных, спортивных, туристических, молодежных и других гуманитарных обменов. И здесь Россия также многое предлагает африканским друзьям и коллегам. Будет продолжено сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, увеличено число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. В африканских странах будут создаваться филиалы ведущих российских вузов, средние школы, в том числе с преподаванием ряда предметов на русском языке.

Россия поможет Африке и в вопросах укрепления системы здравоохранения. Запускается масштабная программа помощи в борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд руб.

Теги: зерно, африка, владимир путин, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети