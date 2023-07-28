Куренков поставил "пятерку" правительству Курганской области

В Курганской области глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил работу правительства Курганской области по оказанию помощи погорельцам, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что ставит оценку "отлично".

"Реакция на боль людей высочайшая. Да, есть недовольные люди, но я хочу напомнить, что основная задача государства - предоставить жилье людям, все условия для проживания. Эти условия предоставляются и даже больше, чем должно было", - сообщил Куренков по итогам рабочей поездки в регион.

Напомним, в Курганской области из-за природных пожаров погибли 22 человека. Огонь повредил 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.

Власти выплатили погорельцам материальную помощь.