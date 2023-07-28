Владимир Путин высоко оценил итоги саммита РФ - Африка в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он отметил, что в рамках деловой программы саммита обсуждались актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности, стабильного и устойчивого развития, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также стороны определили направления дальнейшей совместной работы и наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами Африканского континента, обсуждали подготовку кадров для африканских национальных экономик.

"Хочу вам сказать, уважаемые друзья: мы поработали не зря – в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционной, свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы. Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки", - заявил президент.

Итогом саммита стали принятые декларации - основная декларация второго саммита Россия – Африка и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, к принятию готов и план действий форума партнерства Россия – Африка на период 2023‒2026 годов.

Президент подчеркнул, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия российского и африканских народов.