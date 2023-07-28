Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Таганрога

Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дополнительные силы МЧС высылать в регион не будут.

"Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно", — пояснил он.

Также Песков предположил, что страны Запада никак не отреагируют на обстрел.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести, всего пострадавших - 15. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, возгорания нет, сообщает ростовское управление МЧС. На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

Было выпущено две ракеты, вторую удалось сбить в воздухе, ее обломки упали на территории города, не нанеся существенного ущерба. Мэр Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в районе взрыва вводится режим ЧС.

В МИД РФ назвали произошедшее терактом и заявили о праве России на ответный удар.