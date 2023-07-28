Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Таганрога

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Центральный ФО Южный ФО В России
Фото: соцсети

Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Таганрога

Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дополнительные силы МЧС высылать в регион не будут.

"Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно", — пояснил он.

Также Песков предположил, что страны Запада никак не отреагируют на обстрел.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести, всего пострадавших - 15. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, возгорания нет, сообщает ростовское управление МЧС. На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

Было выпущено две ракеты, вторую удалось сбить в воздухе, ее обломки упали на территории города, не нанеся существенного ущерба. Мэр Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в районе взрыва вводится режим ЧС.

В МИД РФ назвали произошедшее терактом и заявили о праве России на ответный удар.

Теги: Таганрог, взрыв, обстрел, взрыв в Таганроге


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.07.2023 19:28 Мск МИД РФ заявил о праве России на жесткие меры после атаки на Таганрог

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети