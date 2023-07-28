МИД РФ заявил о праве России на жесткие меры после атаки на Таганрог

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обстрел города Таганрог. В своем telegram-канале она назвала произошедшее террористическим актом, передает корреспондент Накануне.RU.

По городу ударили зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российские системы ПВО смогли вовремя обнаружить и перехватить ракету, обломки которой упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий. По предварительным данным, осколками стекол из выбитых окон ранено несколько человек.

Также, по словам Захаровой, попытка террористической атаки имела место сегодня на территории Московской области, где средствами ПВО был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет.

"Решительно осуждаем очередные циничные террористические акции киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - заявила она.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести, всего пострадавших - 15. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, возгорания нет, сообщает ростовское управление МЧС. На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

Было выпущено две ракеты, вторую удалось сбить в воздухе, ее обломки упали на территории города, не нанеся существенного ущерба. Мэр Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в районе взрыва вводится режим ЧС.