В Таганроге взорвалась украинская ракета. Ранены 15 мирных жителей

В жилом массиве Таганрога взорвалась направленная с Украины ракета, сообщили в Минобороны. По данным военных, речь идет о переоборудованной в ударный вариант зенитной ракете комплекса ПВО С-200.

При взрыве ракеты повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар пришелся на кафе "Чехов сад" и Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По словам главы региона, госпитализированы девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести, всего пострадавших - 15. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, возгорания нет, сообщает ростовское управление МЧС.

На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

Было выпущено две ракеты, вторую удалось сбить в воздухе, ее обломки упали на территории города, не нанеся существенного ущерба.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в районе взрыва вводится режим ЧС.