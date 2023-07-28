В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Коркино и Златоусте ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий.

В Челябинске режим НМУ первой степени был объявлен 25 июля. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до 19 часов 31 июля. С 2 часов ночи 29 июля до 13 часов 31 июля НМУ ожидаются в Магнитогорске. В Сатке, Златоусте и Коркино неблагоприятные метеоусловия сохранятся с 2 часов ночи 29 июля до 19 часов 31 июля, а в Карабаше – с 19 часов 29 июля до 19 часов 31 июля.

В этот период в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.