На пост главы Самарской области претендуют пять человек

Также организаторы выборов приняли решение использовать при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. КОИБ будут использоваться в течение трех дней голосования (8-10 сентября) во всей Самарской области.

Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала пять кандидатов на пост главы региона.



