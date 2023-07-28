28 Июля 2023
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Политика Самарская область
Фото: Накануне.ru

На пост главы Самарской области претендуют пять человек

Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала пять кандидатов на пост главы региона.

Дмитрий Азаров представляет "Единую Россию", Михаил Маряхин – партию "Справедливая Россия – патриоты – за правду", Алексей Лескин – КПРФ, Александр Степанов – ЛДПР, Сергей Пухаев – "Новыми людьми", сообщает областная избирательная комиссия.

Также организаторы выборов приняли решение использовать при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. КОИБ будут использоваться в течение трех дней голосования (8-10 сентября) во всей Самарской области.

Теги: Самарская область, губернатор, пост


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