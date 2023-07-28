Украинский народ хотел бы такого президента, как Путин, - Захарова

Украинский народ хотел бы такого президента, как Путин, поэтому и злится, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно — открытого, решительного, знающего, говорящего, как вы говорите, не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чем он говорит", - заявила Захарова в интервью RT.