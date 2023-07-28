Всем кандидатам на должность губернатора Тюменской области выдали удостоверения о регистрации

Всем кандидатам на должность губернатора Тюменской области выдали удостоверения о регистрации. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам губернатора Тюменской области "Вместе выбираем - вместе побеждаем!" - написал Халин.

Напомним, ранее документы для регистрации на участие в выборах главы региона подали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин. Нарушений не зарегистрировано, все они стали кандидатами.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября.