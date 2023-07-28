28 Июля 2023
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Фото: пресс-служба президента Турции

WSJ: Эрдоган не может "дозвониться" до Путина, чтобы обсудить зерновую сделку

Кремль игнорирует запросы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на переговоры о возобновлении зерновой сделки, пишет Wall Street Journal. По данным издания, в последние недели глава Турции неоднократно пытался выйти на контакт по этому вопросу, но Москва дает понять, что не готова к диалогу лидеров государств.

Между тем, пишет WSJ, уже в начале осени остро встанет вопрос переполненности складов зерна на Украине в связи с поступлением нового урожая. В возобновлении сделки заинтересован и Китай, который купил до четверти всего вывезенного из Украины зерна.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, Путина от Эрдогана могли отвернуть некоторые шаги Турции, трактуемые Кремлем как недружественные. Например, возвращение на Украину участников обороны "Азовстали", одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО.

Теги: реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка


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