На Южном Урале туристы заметили следы медведя на озере Еланчик

В Челябинской области на озере Еланчик отдыхающие вновь заметили медведя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Его следы заметили у палатки на берегу и у базы отдыха "Родник". Три недели назад туристы видели медведя на берегу этого же озера. Вероятно, это один и тот же зверь.

Сейчас специалисты охотничьего надзора минэкологии региона совместно с охотпользователями принимают меры по поиску животного, чтобы отпугнуть его от населенных пунктов и наиболее популярных мест отдыха людей.