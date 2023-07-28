В Татарстане зафиксировали 83 случая заражения корью

В Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор по республике.

Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека.

Отмечается, что 67% всех заболевших не имели прививок против кори.

Отметим, в России с начала года осложнилась ситуация по заболеваемости корью. Корь очень заразна, болезнь делится на две фазы: в первой повышается температура, появляются симптомы респираторного заболевания, коньюктивит, на 2-5 день на слизистой оболочке рта образуются характерные для кори пятна, именно по ним диагноз можно поставить определенно точно. Во второй фазе появляется сыпь сначала на лице, а затем высыпания спускаются по шее на грудь, руки и ниже. Взрослые, даже те, кто не болел в детстве корью, менее чувствительны к заражению, но само заболевание может протекать у взрослых гораздо тяжелее, чем у детей.

Ранее эксперты попытались разобраться, почему корь идет по России.