Rheinmetall обучает украинцев чинить танки Leopard

Концерн Rheinmetall обучает украинцев чинить танки Leopard.

Он планирует начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита НАТО в Вильнюсе подтвердил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи Украине в размере около €700 млн. По информации министерства обороны Германии, новый пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.