28 Июля 2023
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Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Запорожская АЭС в абсолютной безопасности – "Росатом"

Запорожская АЭС сейчас в абсолютной безопасности, радиационной фон на станции в норме, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Уверен, что совместными усилиями "Росатома", Росгвардии и Минобороны безопасность ЗАЭС будет обеспечена и в дальнейшем", - цитирует Лихачева РИА Новости.

Ранее глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков заявил, что, якобы, эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле ЗАЭС – 26 и 27 июля.

Теги: запорожская аэс, алексей лихачев, росатом


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