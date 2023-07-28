Запорожская АЭС в абсолютной безопасности – "Росатом"

Ранее глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков заявил, что, якобы, эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле ЗАЭС – 26 и 27 июля.

"Уверен, что совместными усилиями "Росатома", Росгвардии и Минобороны безопасность ЗАЭС будет обеспечена и в дальнейшем", - цитирует Лихачева РИА Новости.

Запорожская АЭС сейчас в абсолютной безопасности, радиационной фон на станции в норме, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.



