28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3000 пунктов

Индекс Московской биржи 28 июля впервые с февраля 2022 года превысил психологический рубеж в 3000 пунктов. Рост отмечается на фоне ослабления рубля и растущих нефтяных котировок.

К 14:31 индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3000,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1037,06 пункта.

Лидерами роста выступают акции нефтяных компаний: "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), акции "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), передает "Интерфакс".

С начала года российский рынок акций вырос более, чем на 39% и продолжает продвигаться вверх, несмотря на предупреждения аналитиков о скорой коррекции, пишет РБК.

Теги: мосбиржа, акции, курс рубля


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