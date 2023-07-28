Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3000 пунктов

Индекс Московской биржи 28 июля впервые с февраля 2022 года превысил психологический рубеж в 3000 пунктов. Рост отмечается на фоне ослабления рубля и растущих нефтяных котировок.

К 14:31 индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3000,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1037,06 пункта.

Лидерами роста выступают акции нефтяных компаний: "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), акции "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), передает "Интерфакс".

С начала года российский рынок акций вырос более, чем на 39% и продолжает продвигаться вверх, несмотря на предупреждения аналитиков о скорой коррекции, пишет РБК.