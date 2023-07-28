В Челябинске открылась первая спортплощадка для инвалидов

В Челябинске в парке отрыли первую в городе комплексную спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Площадка появилась в парке в Калининском районе. С такой идеей выступили местные жители, глава города Наталья Котова ее поддержала. На площадке установили специальные уличные тренажеры.

Кроме того, в городе установят комплекс специальных турников для параспортсменов. Такая площадка появится в Металлургическом районе.