Глава Минтруда не увидел необходимости в введении четырехдневной рабочей недели

В России сейчас нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, график работы - это предмет для дискуссии с работодателем.

Министр отметил, что "не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели".

"Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников - и трех- и четырехдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте", - цитирует РИА Новости Котякова.

Недавно министр заявил, что сейчас не время сокращать рабочую неделю из-за дефицита кадров. По его словам, предприятия предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю.

FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что в первом квартале 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику.

Между тем, согласно исследованию Superjob, 49% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Против выступают 28%. Отмечается, что это самое низкое значение за последние 4 года.