28 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени будут введены зоны запрета использования электросамокатов

29 июля в Тюмени будут введены зоны запрета использования электросамокатов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ограничения касаются эксплуатации электросамокатов автоматических систем проката.

Прокат будет приостановлен с 6.00 29 июля до 1.00 30 июля: в пешеходной зоне в границах улиц Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской, на левом и правом берегах набережной реки Туры, в ряде парков, скверов, бульваров, что будет отмечено в мобильных приложениях.

Чтобы не создавать помех, следует завершить поездку перед зонами запрета эксплуатации самокатов. Парковки также отмечены в мобильных приложениях операторов проката.

Напомним, за первое полугодие 2023 года в ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 1082 человека, что почти в три раза больше показателя 2022 года. Об этом сообщается в обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Число погибших в таких ДТП выросло в два раза, количество самих ДТП - почти в три раза. Было травмировано 432 ребенка в возрасте младше 16 лет.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагает собирать паспортные данные пользователей, которые берут в прокат электросамокаты, и ввести передачу в ГИБДД данных о геолокации и скорости передвижения электросамокатчиков.

Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Теги: электросамокат, прокат


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