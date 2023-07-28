Премьер Венгрии: неизвестно, как долго ЕС сможет давать деньги Украине

28 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика За рубежом Украина
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Премьер Венгрии: неизвестно, как долго ЕС сможет давать деньги Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине. По словам Орбана, у США есть мировая валюта – доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на конфликт.

Но евро – это другое, ЕС не может так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет, приводит РИА Новости позицию Орбавна. Экономика Европы – в беде, конца конфликту не видно, "мы отдали более €70 млрд евро и не знаем куда, нет отчета", говорит Орбан.

Напомним, в конце марта Орбан сообщил о том, что власти Еевросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, но страны Запада тоже колебались, однако сейчас это уже не вопрос, заявил Орбан. В начале мая Орбан вновь высказался о конфликте, заявив, что победа Украины возможна только в сказке.

Теги: Венгрия, Украина, Виктор Орбан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.05.2023 13:30 Мск Премьер Венгрии полагает, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией
Ранее 05.05.2023 12:00 Мск Победа Украины возможна только в сказке, - Орбан
Ранее 31.03.2023 09:55 Мск В ЕС близки к обсуждению темы отправки "войск миротворческого типа" на Украину, - Орбан

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети