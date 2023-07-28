Премьер Венгрии: неизвестно, как долго ЕС сможет давать деньги Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине. По словам Орбана, у США есть мировая валюта – доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на конфликт.

Но евро – это другое, ЕС не может так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет, приводит РИА Новости позицию Орбавна. Экономика Европы – в беде, конца конфликту не видно, "мы отдали более €70 млрд евро и не знаем куда, нет отчета", говорит Орбан.

Напомним, в конце марта Орбан сообщил о том, что власти Еевросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, но страны Запада тоже колебались, однако сейчас это уже не вопрос, заявил Орбан. В начале мая Орбан вновь высказался о конфликте, заявив, что победа Украины возможна только в сказке.