13 следовавших в Сочи самолетов ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра

В Сочи из-за сильного ветра экипажи 13 рейсов приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Позднее метеоусловия в районе аэропорта улучшились, с запасных аэродромов начали прибывать воздушные судна.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 июля. На курорте "Красная Поляна" приостановлена работа кантатных дорог из-за ливней. Из-за шторма в море закрыты сочинские пляжи.