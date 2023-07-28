Школа выплатит ученику 100 тысяч за удар об дверную ручку

В Верхней Пышме школа выплатит своему ученику компенсацию в размере 100 тыс. рублей за травму, полученную на перемене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Установлено, что пятиклассник "Средней общеобразовательной школы №4" на перемене получил ушибленную рваную рану правого плеча, налетел на дверную ручку. Мальчик был госпитализирован и пролежал в стационаре неделю, после чего наблюдался у хирурга.

В прокуратуру обратилась мать школьника. В ведомстве заключили, что образовательное учреждение должно создавать безопасные условия для детей. Проверка показала, что с сентября прошлого года школа располагалась по другому адресу - на улице Чистова, однако руководство не получило Свидетельство о государственной аккредитации по новому адресу.

"Одним из требований к ручкам на дверях кабинетов в школе является то, что они не должны быть травмоопасными, должны иметь округленную форму. Образовательным учреждением не предоставлен сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд встал на сторону школьника. Судебное решение не вступило в законную силу.