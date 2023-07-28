Зеленский перенес Рождество на Украине на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце июня 2023 г. Зеленский внес в Раду законопроект об отмене празднования на Украине Рождества 7 января и переносе его на 25 декабря. Также переносятся "день государственности", совпадающий с днем памяти князя Владимира, и "день защитника", совпадающий с праздником Покрова Богородицы, на 13 дней назад. Зеленскаий писал тогда, что целью его затеи является "отказ от российского наследия" и календаря, принятого Православной Церковью. И ссылается на недавний "собор" раскольников, которые решили перейти на григорианский календарь.