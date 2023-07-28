Замглавы района в Челябинской области получил 8,5 лет колонии за взятки

В Челябинской области первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко приговорили к 8,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей за взятки.

Напомним, чиновнику было предъявлено обвинение в 10 эпизодах получения взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в 2020-2021 гг. подсудимый получил взятки в сумме более 250 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот.

По решению суда ему запрещено занимать определенные должности на 4 года.