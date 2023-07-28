28 Июля 2023
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Политика В России
Фото: forumspb.com

Мы готовы к переговорам. Но мы же не можем их навязывать, - Путин

Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам с Украиной и Западом. По его словам, всем миротворцам, предлагающим Кремлю сесть за стол переговоров, "нужно вести диалог и с той стороной".

"Согласны с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз для безопасности России со стороны США и НАТО. А они отказываются от переговоров по обеспечению равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сегодняшний украинский режим отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу.

Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем их навязывать. Поэтому нужно вести диалог и с той стороной", - заявил Путин на саммите "Россия – Африка", где африканский союз в очередной раз предложил рассмотреть его мирную инициативу.

Теги: переговоры, владимир путин, украина


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