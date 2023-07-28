28 Июля 2023
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Политика Украина
Фото: пресс-служба УПЦ

Законопроект Киева о запрете УПЦ временно снят с повестки

Законопроект киевского режима о запрете УПЦ снят с голосования в Раде, сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на источник в Раде.
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Как сообщалось ранее, законопроект собирались специально рассмотреть в День крещения Руси, хотя официальной информации не было. Однако временно он снят с рассмотрения.

По данным ряда телеграм-каналов, предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий накануне встречался с главой службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктором Еленским. И была достигнута какая-то договоренность.

Сам митрополит Онуфрий опубликовал обращение по случаю праздника. В нем сказано, что он приобрел сейчас особое значение, так как народ борется за сохранение украинского государства, за его независимость и территориальную целостность, будто бы нарушенную "вражескими" российскими войсками. А обязанность каждого гражданина - "защищать" Украину от России. И УПЦ полностью поддерживает Украину против России.

При этом в обращении говорится, что "искусственно созданные информационные нарративы о "вражеской Церкви", о "московских попах", о "москалях" и других ярлыках, которые навешивают на нас и нашу Церковь, вредят единству нашего народа, ослабляют наше государство и способствуют врагу". Онуфрий призвал режим не искать врагов внутри Украины.

В целом обращение выдержано в духе полной лояльности к нынешнему политическому режиму с единственной просьбой - не запрещать Церковь, которая будет покорна во всем остальном.

Православный исследовательский центр "Хризма" пишет, что режим ожидает более серьезных уступок со стороны УПЦ. И если они в ближайшее время не последуют, законопроект опять поставят на голосование. Потому что к очередному дню незалежности Киев хочет продемонстрировать большую победу на "духовном фронте". И Церковь склоняют к более агрессивной русофобской позиции.

Православный публицист Александр Вознесенский также считает, что Церкви просто дали отсрочку. Режим требует объявить полный разрыв с РПЦ. Он не исключает, что прорабатывается вариант ухода УПЦ под Фанар, чтобы раскол не выглядел для верующих так шокирующе.

Теги: украина, церковь, УПЦ


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