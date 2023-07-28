28 Июля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о воинской службе с антиконституционной поправкой

Совет Федерации сегодня принял большой пакет поправок к закону о воинской службе. Среди прочего была принята и депутатская поправка, фактически запрещающая гражданам пользоваться помощью юристов в военкоматах при подаче жалоб.

Сенаторы указали представителю Минобороны на проблему, назвали поправку антиконституционной, но законопроект все равно приняли, потому что он "важный". Замминистра обороны России Николай Панков не смог объяснить некачественную работу военных юристов, которые просмотрели ошибку, но обещал, что в осеннюю сессию ошибка будет исправлена с помощью принятия отдельного законопроекта с поправкой.

"У меня, честно говоря, вызвала эта поправка большие сомнения. <…> Мы обязательно осенью инициируем соответствующие изменения, это нельзя так оставлять. Это вызывает большие сомнения с точки зрения конституционности этого положения", - заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ему вторит глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев: "Ошибка допущена. Но я предлагаю все-таки закон принять, а мы за это время доработаем и на ближайшей пленарке (в сентябре – прим. ред.) примем изменения в данный закон. Получилось так… Но министерство обороны пока обещает эти вопросы решать таким же путем, каким решалось".

Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"Николай Александрович, по-честному: как вдруг появилась эта поправка, антиконституционная, юридически не корректная?" – обратилась спикер СФ Валентина Матвиенко к Панкову.

"Я полагаю, что юристы Минобороны перед третьим чтением [в Госдуме] должны все выверять, отслеживать, чтобы все было правильно, ставить печать "мин нет". Как так получилось, что такие проскакивают недоразумения?" – возмутилась председатель палаты.

"Я разочарую уважаемых сенаторов: я не отвечу на вопрос, как так получилось. Надо на самом деле уяснить, как получилось. Понятно, что эту ошибку нужно поправлять", - заявил в ответ Панков.

Теги: совет федерации, андрей клишас, виктор бондарев, законопроект, поправка


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