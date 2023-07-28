28 Июля 2023
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Общество Украина
Фото: тсн

Денисенко-Филарет раскритиковал переход "томосных" раскольников на григорианскй календарь

Переход украинских раскольников на григорианский календарь, утвержденный накануне, раскритиковал многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет.

24 мая "архиерейский собор" раскольников принял, а 27 июля их "поместный собор" утвердил переход на григорианский календарь. Это "поспешное решение" в нынешних сложных условиях разобщенности украинского православия ставит под угрозу "объединение всех православных юрисдикций" и "продиктовано в большей степени нецерковной составляющей общества", говорится в решении синода филаретовцев.

Отмечается, что старый стиль не является русской церковной традицией и его используют Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская церкви. Кроме того, юлианский календарь в украинской истории играл большую роль против попыток насильственной латинизации.

Также синод киевского "патриархата" снова призвал Церковь начать процесс объединения со всеми раскольниками. Напомним, Денисенко вышел из состава "томосных" и уже в июне 2019 года восстановил свой "патриархат", когда его отодвинули от управления новой организацией. После этого Денисенко неоднократно критиковал своих коллег-оппонентов по расколу, в том числе за то, что они самозванцы. В частности, "снятие" с него анафемы Фанаром одновременно означает ее признание в прошлом, а значит, весь епископат, который он "рукоположил" под анафемой, недействителен.

Теги: украина, церковь, раскол


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