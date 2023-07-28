ВС РФ захватили французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области

Бойцы ВС РФ на запорожском направлении захватили французский колесный танк AMX-10 RC, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, танк "в очень хорошем состоянии, он на ходу", передает ТАСС.

Telegram-канал "Воин DV" опубликовал снимки, демонстрирующие погрузку AMX-10RC на трейлер.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена первая абсолютно целая БМП Bradley (производство США), взятая в зоне СВО бойцами группировки армии "Центр(О)".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила списать кредиты тем, кто участвовал в захвате БМП.